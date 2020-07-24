Выборы в Беларуси. Политический оппонент Лукашенко бежал из страны

Оппозиционный политик Цепкало, который намеревался составить конкуренцию Лукашенко на выборах президента Беларуси, покинул страну вместе с детьми

Бывший замглавы МИД Беларуси и критик действующего главы государства Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который еще месяц назад намеревался участвовать в президентских выборах, покинул страну, опасаясь ареста. Об этом он сообщил российскому телеканалу Дождь.

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Сейчас Цепкало находится в Москве вместе с двумя детьми. Его супруга, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, поскольку участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Жена политика также сказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном но и вероятном лишении семьи родительских прав. Поэтому детей и забрали из страны.

29 июня в МВД Беларуси заявили, что получили материалы о якобы противоправной деятельности Цепкало и начали проверку.

30 июня Центризберком Беларуси отказался регистрировать Цепкало кандидатом в президенты.

Отказы регистрировать оппозиционных кандидатов, в частности Валерия Цепкало, Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, вызвали волну стихийных протестов в Беларуси, на которых ОМОН массово задерживал людей.

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Марк Сировой

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