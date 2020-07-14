В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео

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Людей выборочно задерживают сотрудники милиции

В городах Беларуси местные жители собираются на акции протеста после того, как ЦИК этой страны отказал в регистрации двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Людей выборочно задерживают сотрудники милиции. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Люди собираются стихийно. Они хлопают в ладоши, им сигналят проезжающие мимо автомобили. Власти призвали не участвовать в несанкционированных акциях. В Минске в некоторых частях центра города силовики перекрывают движение. СМИ сообщают о закрытии двух станций метро.

Видео протестов и задержаний публикуют местные СМИ и пользователи соцсетей. В Минске во время одного из задержаний у милицейского микроавтобуса отвалилась дверь.

ОМОН и внутренние войска выборочно задерживают людей между цирком и площадью Победы в Минске, сообщает Радио Свобода. Задерживают в том числе журналистов. 

Сегодня Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего лидера страны Александра ЛукашенкоРанее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

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Теги: беларусь, александр лукашенко, виктор бабарико
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