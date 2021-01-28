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Зеленский: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти

28.01.2021, 14:43
Зеленский: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Никто якобы не думал о возвращении Крыма до прихода к власти президента Владимира Зеленского. Об этом заявил сам Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

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На совещании в частности обсуждали запуск Крымской платформы, который запланирован на 23 августа 2021-го. Зеленский отметил, что до сих пор не было создано международной площадки по возвращению Крыма.

"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", – заявил он.

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Президент считает, что Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

Партнеров и друзей Украины, а также лидеров других государств пригласят для участия в саммите платформы письмами за подписью Зеленского, отметили в ОП.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю пятого президента Петра Порошенко с просьбой отреагировать на заявление Зеленского.

СПРАВКА. До прихода Зеленского к власти страны Запада начали вводить санкции против России за Крым и Донбасс, международные организации не единожды осуждали агрессию и не признавали оккупацию, а Украина подала несколько исков против РФ.

Например, были поданы два иска в Евросуд по правам человека от 2014 и 2015 годов, которые были объединены в одну жалобу в 2018-м. В январе 2021-го ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой (удовлетворены почти все пункты). РФ будут судить за нарушения прав человека в Крыму.

  • 20 октября 2020-го в своем послании Верховной Раде Зеленский заявил: "Те, кто без боя "отдал" Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости". 

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Марк Сировой
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