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Крым. Минюст пояснил, почему ЕСПЧ отказался рассматривать практику РФ убийств и расстрелов

18.01.2021, 13:11
Крым. Минюст пояснил, почему ЕСПЧ отказался рассматривать практику РФ убийств и расстрелов - Фото
Иван Лищина (фото - Іван Ліщина, Facebook)

Европейский суд по правам человека не будет рассматривать админпрактику РФ убийств и расстрелов в Крыму, а также еще две части жалобы Украины, поскольку не признал такие нарушения прав человека системными. Это объяснил в интервью Цензор.нет Иван Лищина – замглавы Минюста, уполномоченный по делам в ЕСПЧ.

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Лищина сказал, что Украина в жалобе на админпрактику убийств и расстрелов указывала убийства украинских военных.

"Мы установили два таких случая. Суд сказал, что этого недостаточно, чтобы рассматривать как системное нарушение прав человека", – объяснил он.

При этом Лищина отметил, что суд принял часть жалобы, которая касается исчезновения людей. "Поэтому убийства все равно будут рассматривать", – заверил он.

Замминистра также "не совсем понял", почему суд отклонил часть о "национализации" Россией имущества украинских военных. На его взгляд, Украина подала по этому поводу "достаточно информации".

Комментируя отказ ЕСПЧ рассматривать админпрактику преследований иностранных журналистов, он сказал, что это касается лишь части фактов об их задержаниях. "Часть же относительно доступа к информации и ограничения прав представителей СМИ признана приемлемой", – отметил Лищина.

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Марк Сировой
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