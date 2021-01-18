Крым. Минюст пояснил, почему ЕСПЧ отказался рассматривать практику РФ убийств и расстрелов

Европейский суд по правам человека не будет рассматривать админпрактику РФ убийств и расстрелов в Крыму, а также еще две части жалобы Украины, поскольку не признал такие нарушения прав человека системными. Это объяснил в интервью Цензор.нет Иван Лищина – замглавы Минюста, уполномоченный по делам в ЕСПЧ.

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Лищина сказал, что Украина в жалобе на админпрактику убийств и расстрелов указывала убийства украинских военных.

"Мы установили два таких случая. Суд сказал, что этого недостаточно, чтобы рассматривать как системное нарушение прав человека", – объяснил он.

При этом Лищина отметил, что суд принял часть жалобы, которая касается исчезновения людей. "Поэтому убийства все равно будут рассматривать", – заверил он.

Замминистра также "не совсем понял", почему суд отклонил часть о "национализации" Россией имущества украинских военных. На его взгляд, Украина подала по этому поводу "достаточно информации".

Комментируя отказ ЕСПЧ рассматривать админпрактику преследований иностранных журналистов, он сказал, что это касается лишь части фактов об их задержаниях. "Часть же относительно доступа к информации и ограничения прав представителей СМИ признана приемлемой", – отметил Лищина.

Сегодня, 14 января, ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Приняты почти все пункты жалобы, кроме трех админпрактик. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу.

Суд принял в "особое внимание" заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факт захвата полуострова российскими военными.

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Марк Сировой

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