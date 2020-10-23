Аваков ответил Зеленскому о "сдаче Крыма без боя"

По мнению главы МВД, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться

Украинцы сделали "все, что могли", чтобы предотвратить оккупацию Крыма в 2014 году, но страна тогда имела ограниченные возможности, заявил глава МВД Арсен Аваков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя".

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"Я различаю политическую риторику и исключительно факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время", – сказал Аваков в эфире 5 канала с Киевского форума безопасности.

По его мнению, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться, а должен стать "предметом серьезного разбора ситуации".

"И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, что не могли. Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", – сказал министр.

Аваков считает, что риторика, используемая политиками во время предвыборной кампании, только обостряет существующие проблемы. "Поэтому когда мы друг с другом спорим и пытаемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порой недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", – отметил глава МВД.

В сентябре ГБР завершило расследование по факту подрыва обороноспособности Украины, которое привело к оккупации Россией Крыма и войне на Донбассе.

20 октября в. своем послании Верховной Раде Зеленский заявил: "Те, кто без боя "отдал" Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости".

Вадим Ребрина

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