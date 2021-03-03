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Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины и оккупацию Крыма

03.03.2021, 22:50
Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины и оккупацию Крыма - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из ее агрессию против Украине и оккупацию Крыма. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

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Как отмечается, ситуация вокруг Украины по-прежнему содержит серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

"По этой причине, режим чрезвычайного положения, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года", – говорится в заявлении.

Как следует из документа, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер против России, введенных администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы.

Санкции касаются граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства беглого диктатора Виктора Януковича.

Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и главарей террористических организаций на оккупированном Донбассе.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

Читайте также: США на этой неделе введут санкции против России за Навального. И это только начало – CNN

Наталия Медведева
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джо байден санкции Крым
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