Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины и оккупацию Крыма
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из ее агрессию против Украине и оккупацию Крыма. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, ситуация вокруг Украины по-прежнему содержит серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.
"По этой причине, режим чрезвычайного положения, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года", – говорится в заявлении.
Как следует из документа, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер против России, введенных администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы.
Санкции касаются граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства беглого диктатора Виктора Януковича.
Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и главарей террористических организаций на оккупированном Донбассе.
Читайте также: США на этой неделе введут санкции против России за Навального. И это только начало – CNN
Комментарии