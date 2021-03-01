США на этой неделе введут санкции против России за Навального. И это только начало – CNN

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и заключением в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

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По словам официальных лиц, введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и точные сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

Как отмечается, эти санкции должны стать первым сигналом администрации Байдена России, и задать тон политике в отношении Москвы в будущем. Они ознаменовали бы отход от позиции администрации Трампа, которая проигнорировала отравление Навального и уклонилась от прямого противостояния России.

По словам одного из официальных лиц, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

По словам официальных лиц, администрация Байдена в ближайшие недели планирует принять больше решений по России.

Один из обсуждаемых вариантов – санкции против России за многочисленные нападения на американскую демократию и американцев, включая взлом SolarWinds и награды за убийство американских солдат в Афганистане.

4 февраля Байден Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России.

22 февраля у Байдена пообещали ответ на кибератаки России – это будут не просто санкции.

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Наталия Медведева

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