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Байден в годовщину оккупации Крыма: Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессии РФ

26.02.2021, 16:29
Байден в годовщину оккупации Крыма: Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессии РФ - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США никогда не признают Крым российским и будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена в день годовщины нападения РФ на Крым, сообщает пресс-служба Белого Дома.

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"В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что семь лет назад Россия нарушила международное право и нормы, по которым взаимодействуют современные государства. США с самого начала конфликта поддерживают Украину и намерены делать это в дальнейшем, заверил Байден.

"Мы будем вместе с Украиной противостоять российской агрессии. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее насилие и агрессию в Украине", – заявил президент США.

Байден также добавил, что США вместе с Украиной продолжат "чтить мужество и надежды" Революции Достоинства. "США по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны", – завершил заявление президент США.

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Марк Сировой
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Россия Украина Крым майдан оккупация джо байден
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