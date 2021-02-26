Байден в годовщину оккупации Крыма: Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессии РФ

США никогда не признают Крым российским и будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена в день годовщины нападения РФ на Крым, сообщает пресс-служба Белого Дома.

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"В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что семь лет назад Россия нарушила международное право и нормы, по которым взаимодействуют современные государства. США с самого начала конфликта поддерживают Украину и намерены делать это в дальнейшем, заверил Байден.

"Мы будем вместе с Украиной противостоять российской агрессии. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее насилие и агрессию в Украине", – заявил президент США.

Байден также добавил, что США вместе с Украиной продолжат "чтить мужество и надежды" Революции Достоинства. "США по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны", – завершил заявление президент США.

В феврале 2014 года Россия начала захват Крыма. LIGA.net вела хронологию этих событий.

вела хронологию этих событий. Сегодня, 26 февраля президент Владимир Зеленский записал обращение к жителям оккупированного полуострова.

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Марк Сировой

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