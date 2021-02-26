Украина никогда не забудет события в Крыму семилетней давности, а сам полуостров был сердцем страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
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"Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и никогда не забудем, кто позволил это сделать", – сказал президент.
По его словам, "память аннексировать не получится".
Помимо этого, Зеленский заявил, что сегодня подписал указ про отдельные меры, направленные на деоккупацию и реинтеграцию Крыма.
"Правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы, а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка и культуры, защиты прав жителей аннексированного Крыма", – заявил он.
Также он отметил, что "искренне верит" в то, что в один день отменит этот указ.
"Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины", – добавил Зеленский.
- В феврале 2014 года Россия начала захват Крыма. LIGA.net вела хронологию этих событий.
- 24 сентября 2020 года Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. Позже стало известно, что что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021-го.
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