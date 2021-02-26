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"Крымчане, пора возвращаться домой". Зеленский обратился к жителям полуострова – видео видео

26.02.2021, 11:38
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Украина никогда не забудет события в Крыму семилетней давности, а сам полуостров был сердцем страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. 

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"Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и никогда не забудем, кто позволил это сделать", – сказал президент.

По его словам, "память аннексировать не получится".

Помимо этого, Зеленский заявил, что сегодня подписал указ про отдельные меры, направленные на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. 

"Правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы, а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка и культуры, защиты прав жителей аннексированного Крыма", – заявил он.

Также он отметил, что "искренне верит" в то, что в один день отменит этот указ.

"Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины", – добавил Зеленский.

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Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский Крым обращение оккупация полуостров
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