UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ вывесила под посольством России в Киеве билборд о Крыме – фото

24.02.2021, 12:43
СБУ вывесила под посольством России в Киеве билборд о Крыме – фото - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Служба безопасности Украины установила возле посольства Российской Федерации в Киеве билборд с лозунгом "Крым – это Украина!" Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина", – отмечают в ведомстве.

Читайте также: День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видео

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия посольство Крым сбу оккупация билборд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 