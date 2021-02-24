СБУ вывесила под посольством России в Киеве билборд о Крыме – фото
24.02.2021, 12:43
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Служба безопасности Украины установила возле посольства Российской Федерации в Киеве билборд с лозунгом "Крым – это Украина!" Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина", – отмечают в ведомстве.
- В феврале 2014 года Россия начала захват Крыма. LIGA.net вела хронологию этих событий.
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