День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видео

Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, под посольством России в Киеве прошла акция. Об этом с места событий сообщает Цензор.нет.

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Отмечается, что участники демонстрации установили у здания 33 железных креста в память о погибших во время геноцида украинцах, а в конце акции – жгли файеры.

В издании пишут, что также были растянуты баннеры с надписями "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Как отмечается, демонстранты заявляли, что Россия как преемница СССР должна взять на себя ответственность за геноцид украинцев (как Германия взяла за Холокост) и выплатить компенсации.

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах. В прошлом году президент Владимир Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны. В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов . В 16:00 в стране начнут зажигать свечи. Президент Владимир Зеленский призвал присоединиться к ней – выставить свечку на окне.

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Фото – Цензор.нет