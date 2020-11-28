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28.11.2020, 14:01

День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видео

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День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видео
День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видео
День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видеоДень памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты: фото, видео

Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, под посольством России в Киеве прошла акция. Об этом с места событий сообщает Цензор.нет.

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Отмечается, что участники демонстрации установили у здания 33 железных креста в память о погибших во время геноцида украинцах, а в конце акции – жгли файеры.

В издании пишут, что также были растянуты баннеры с надписями "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" и "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Как отмечается, демонстранты заявляли, что Россия как преемница СССР должна взять на себя ответственность за геноцид украинцев (как Германия взяла за Холокост) и выплатить компенсации.

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах.

В прошлом году президент Владимир Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны.

В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.

  • Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов. В 16:00 в стране начнут зажигать свечи. Президент Владимир Зеленский призвал присоединиться к ней – выставить свечку на окне.

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Фото – Цензор.нет

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Теги: голодомор, киев, посольство россии, акция, файеры, голодомор, киев, посольство россии, акция, файеры
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