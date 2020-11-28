Сегодня День памяти жертв Голодомора: вечером Украина зажжет свечи
Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – организованного советской властью геноцида украинского народа.
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В 16:00 по всей стране зажгут свечи в память о погибших украинцах. Президент Владимир Зеленский возложил цветы у мемориала и призвал украинцев присоединяться к акции, выставив свечки на своих окна, передает пресс-служба главы государства.
"Голодомор имел целью преодолеть сопротивление селян, интеллигенции и отдельных украинских коммунистов во власти, проучить непокорных и превратить их в "советских" людей, которые бесплатно работали бы в колхозе. Средством для достижения этих целей стало массовое уничтожение голодом", – заявили в Институте нацпамяти.
СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах.
В прошлом году Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны.
В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.
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