Сегодня День памяти жертв Голодомора: вечером Украина зажжет свечи

Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – организованного советской властью геноцида украинского народа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 16:00 по всей стране зажгут свечи в память о погибших украинцах. Президент Владимир Зеленский возложил цветы у мемориала и призвал украинцев присоединяться к акции, выставив свечки на своих окна, передает пресс-служба главы государства.

"Голодомор имел целью преодолеть сопротивление селян, интеллигенции и отдельных украинских коммунистов во власти, проучить непокорных и превратить их в "советских" людей, которые бесплатно работали бы в колхозе. Средством для достижения этих целей стало массовое уничтожение голодом", – заявили в Институте нацпамяти.

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах. В прошлом году Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны. В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Читайте также: Онлайн-ресторан и ролик со Сталиным. Как в Украине и мире напоминают о жертвах Голодомора

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.