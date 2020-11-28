UA

Сегодня День памяти жертв Голодомора: вечером Украина зажжет свечи

28.11.2020, 11:11
Сегодня День памяти жертв Голодомора: вечером Украина зажжет свечи - Фото
Возле памятника Голодомору (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – организованного советской властью геноцида украинского народа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 16:00 по всей стране зажгут свечи в память о погибших украинцах. Президент Владимир Зеленский возложил цветы у мемориала и призвал украинцев присоединяться к акции, выставив свечки на своих окна, передает пресс-служба главы государства.

"Голодомор имел целью преодолеть сопротивление селян, интеллигенции и отдельных украинских коммунистов во власти, проучить непокорных и превратить их в "советских" людей, которые бесплатно работали бы в колхозе. Средством для достижения этих целей стало массовое уничтожение голодом", – заявили в Институте нацпамяти.

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах.

В прошлом году Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны.

В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Читайте также: Онлайн-ресторан и ролик со Сталиным. Как в Украине и мире напоминают о жертвах Голодомора

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
голодомор геноцид день памяти свечки

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 