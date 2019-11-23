Зеленский: Никогда не сможем простить Голодомор

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил во время мероприятий в честь памяти жертв Голодомора, что украинцы никогда не смогут простить геноцид.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа…Есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это забыть, не сможем это простить", - заявил глава государства.

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Президент подчеркнул, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны.

"Огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни разуму, ни сердцу ответа на простой вопрос: за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю кроху хлеба, а с ним - последнюю кроху надежды", - подчеркнул президент.

Сегодня в Украине проходит День памяти жертв Голодомора : по всей стране зажигают свечи.

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