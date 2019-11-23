Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

С 16:00 по всей стране начали зажигать свечи в память о жертвах геноцида украинского народа

Сегодня, 23 ноября, проходит день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, передает пресс-служба Института национальной памяти.

В 16:00 была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "зажги свечу". В Институте национальной памяти призывают всех поставить свечи на подоконнике в честь жертв геноцида украинского народа.

Читайте также: Акция памяти голодомора: будут кормить "худшим в мире супом"

С полным расписанием памятных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Память жертв геноцида уже почтили и президент Владимир Зеленский  с супругой, передает пресс-служба главы государства. Они возложили колоски скорби к мемориалу на Михайловской площади в Киеве.

Читайте также: Сколько украинцев считают, что голодомор был геноцидом - опрос

Видео: Институт национальной памяти

Фото: пресс-служба Офиса президента

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: голодомор, геноцид, день памяти
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи
День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи
Полиция задержала "вора в законе" "Тенго Гальского": видео, фото
Полиция задержала "вора в законе" "Тенго Гальского": видео, фото
Футбол. "Шахтер" разгромил "Львов" - 4:1 - видео голов
Футбол. "Шахтер" разгромил "Львов" - 4:1 - видео голов
Транспорт Из Ньюарка в Сингапур: сколько теперь можно пролететь над миром без посадок
Не только нефть и газ. В чем настоящая причина богатства ОАЭ
Экономика Не только нефть и газ. В чем настоящая причина богатства ОАЭ
Чистка продолжается. В Минэкономики уволены 15 глав подразделений
Экономика Чистка продолжается. В Минэкономики уволены 15 глав подразделений
Популярное
фото/видео
День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи
День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи
Полиция задержала "вора в законе" "Тенго Гальского": видео, фото
Полиция задержала "вора в законе" "Тенго Гальского": видео, фото 15:53
Футбол. "Шахтер" разгромил "Львов" - 4:1 - видео голов
Футбол. "Шахтер" разгромил "Львов" - 4:1 - видео голов 09:05
Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео
Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео 22.11.19, 22:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 