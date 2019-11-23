День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи

Сегодня, 23 ноября, проходит день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, передает пресс-служба Института национальной памяти.

В 16:00 была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "зажги свечу". В Институте национальной памяти призывают всех поставить свечи на подоконнике в честь жертв геноцида украинского народа.

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С полным расписанием памятных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Память жертв геноцида уже почтили и президент Владимир Зеленский с супругой, передает пресс-служба главы государства. Они возложили колоски скорби к мемориалу на Михайловской площади в Киеве.

Ранее Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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Видео: Институт национальной памяти

Фото: пресс-служба Офиса президента