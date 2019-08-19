Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

Президент Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом, по словам президента, он сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время его визита в Украину.
"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - заявил Зеленский на совместном с Нетаньяху брифинге.
Зеленский сообщил, что сегодня они вместе почтят память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру.
"Все эти горькие моменты нашей общей истории должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", - сказал Зеленский.