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Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 14:26

Это не первое обращение украинской стороны к Израилю с таким призывом

Президент Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом, по словам президента, он сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время его визита в Украину.

"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - заявил Зеленский на совместном с Нетаньяху брифинге.

Зеленский сообщил, что сегодня они вместе почтят память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру.

"Все эти горькие моменты нашей общей истории должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", - сказал Зеленский.

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голодомор Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху геноцид
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