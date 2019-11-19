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Сколько украинцев считают, что голодомор был геноцидом - опрос

Сколько украинцев считают, что голодомор был геноцидом - опрос - Фото
Фото: LIGA.net
19.11.2019, 14:25

11% граждан не считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа

82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

11% опрошенных не согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинцев. 7% украинцев затрудняются ответить.

"По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением", - отмечают социологи. 

В идеологическом разрезе менее склонны считать Голодомор геноцидом украинцев те, кто жалеет о распаде СССР. При этом в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.

  • Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019.
  • Ранее социологи выяснили, сколько православных в Украине считают себя прихожанами ПЦУ.
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голодомор социологический опрос
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