Сколько украинцев считают, что голодомор был геноцидом - опрос

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82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

11% опрошенных не согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинцев. 7% украинцев затрудняются ответить.

"По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением", - отмечают социологи.

В идеологическом разрезе менее склонны считать Голодомор геноцидом украинцев те, кто жалеет о распаде СССР. При этом в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.