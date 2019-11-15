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Прихожанами ПЦУ считает себя пятая часть православных - опрос

Прихожанами ПЦУ считает себя пятая часть православных - опрос - Фото
Михайловский собор (фото - pixabay.com)
15.11.2019, 14:40

Почти половина опрошенных назвала себя "просто православными"

Пятая часть православных в стране относит себя к прихожанам Православной церкви Украины, следует из опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.

Всего православными назвали себя 64,9% опрошенных, еще 9,5% - греко-католиками. Протестантами и римо-католиками считают себя 1,8% и 1,6% соответственно. 8% опрошенных назвали себя "просто христианами", 12,8% не относят себя к верующим.

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Большая часть среди опрошенных православных называет себя "просто православными" - 46,6%. 20,3% назвали себя прихожанами ПЦУ, созданной в декабре 2018 года на объединительном соборе и получившей от Вселенского патриарха томос об автокефалии в январе 2019 года. 16,3% назвали себя прихожанами УПЦ МП (Московского патриархата), что вдвое меньше, чем в 2010 году (34,5%). Еще 11,9% - прихожанами УПЦ КП (Киевского патриархата). Затруднились с ответом на вопрос 4,8% опрошенных православных.

В то же время, официальная статистика религиозных организаций Министерства культуры на 1 января 2019 года говорит о том, что организационная структура УПЦ МП продолжает оставаться наиболее развитой: в нее входит более 12000 действующих приходов и более 10000 священнослужителей. При этом суммарное количество действующих приходов УПЦ КП и УАПЦ, объединившихся в ПЦУ, - около 6000, а количество священников - немногим меньше 4500.

Опрос проводился с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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