Почти половина украинцев причислили себя к ПЦУ – опрос КМИС

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48,8% опрошенных украинцев относят себя к Православной церкви Украины, согласно результатам опросам Киевского международного института социологии.

Социологи задавали вопрос, к какой конфессии или религии относят себя респонденты. Если отвечали, что к Православной церкви, уточнялось, к какой именно.

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Согласно результатам этого же опроса, положительно к созданию Православной церкви Украины и к предоставлению ей томоса относятся 54,2% опрошенных. 31,2% нейтрально относятся к этому, 10,9% - негативно, 3,6% - не смогли ответить на вопрос.

Также в результатах опроса КМИС указано, что 50,6% украинцев считают, что предоставление томоса скорее объединяет общество. 30,5% ответили, что это разъединяет украинцев. Не смогли ответить на вопрос - 18,9% опрошенных.

Опрос проводился с 12 по 18 мая методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено было 1200 респондентов со всех областей, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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