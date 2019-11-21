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Акция памяти голодомора: будут кормить "худшим в мире супом"

Акция памяти голодомора: будут кормить "худшим в мире супом" - Фото
Фото: LIGA.net
21.11.2019, 19:18

Организаторы приготовят пищу, которой были вынуждены питаться украинцы во время голодомора

23 ноября на Софийской площади в Киеве Украинская академия лидерства проведет акцию памяти голодомора Непораховані з 1932, где всех желающих будут кормить, по заявлению организаторов, "худшим в мире супом". Об этом организаторы мероприятия пишут в Facebook.

Организаторы акции будут готовить пищу, которую вынуждены были есть украинцы в период голодомора, и таким образом хотят дать "почувствовать на вкус страх голодомора". Также организаторы покажут, "на что похоже, когда около тебя умирают люди".

  • День памяти жертв голодоморов впервые был установлен в ноябре 1998 года указом президента Леонида Кучмы ("в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Госкомитета Украины по делам религий, Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания") и назывался Днем памяти жертв голодомора. В 2000 году название было изменено на "День памяти жертв голодомора и политических репрессий". В 2007-м, согласно изменению, внесенному указом президента Виктора Ющенко, стал называться Днем памяти жертв голодоморов.
  • В результате проведенного 29 октября-4 ноября 2019 года опроса выяснилось: 82% респондентов считают, что голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа? 11% опрошенных не согласны с этим утверждением.

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Голодомор в Украине софийская площадь
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