Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.11.2019, 17:35

"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе"

1 / 6
"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе"
"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе"
"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе""Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе"

Акции прошли в Харькове, Киеве, Львове и Одессе

В крупных украинских городах под консульскими и дипломатическими учреждениями РФ прошли акции в честь памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-33 годов. Об этом сообщает  hromadske.

Сообщается, что консульства обклеили плакатами с надписями "Голодомор. Помним. Отомстим" и "Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Читайте также: Акция памяти голодомора: будут кормить "худшим в мире супом"

"Напоминаем обществу и самим себе, кто виноват в этих смертях, ведь большое количество и взрослых, и младенцев во времена Голодомора погибли очень жестокой смертью. Россия убивала украинцев тогда и продолжает делать это сейчас только другим способом", - говорится в анонсе мероприятия на сайте общественной организации Объединение добровольцев .

Читайте также: Сколько украинцев считают, что голодомор был геноцидом - опрос

Фото: radiosvoboda.org, hromadske.ua

Отправить:
Распечатать:
Теги: голодомор, посольство, консульство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке
Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке
Материалы по теме
Зеленский: Никогда не сможем простить Голодомор
Политика Зеленский: Никогда не сможем простить Голодомор
Британская Колумбия в Канаде признала Голодомор геноцидом
Политика Британская Колумбия в Канаде признала Голодомор геноцидом
Популярное
фото/видео
Под Киевом объявили план-перехват из-за "детских шалостей": видео
Под Киевом объявили план-перехват из-за "детских шалостей": видео
"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе"
"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе" 17:35
На Транс-марше в Киеве произошли столкновения с полицией: видео
На Транс-марше в Киеве произошли столкновения с полицией: видео 17:14
День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи
День памяти жертв Голодомора: по всей стране зажигают свечи 16:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 