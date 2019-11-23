"Помним, отомстим". РФ напомнили, "кто виновен в Голодоморе"

В крупных украинских городах под консульскими и дипломатическими учреждениями РФ прошли акции в честь памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-33 годов. Об этом сообщает hromadske.

Сообщается, что консульства обклеили плакатами с надписями "Голодомор. Помним. Отомстим" и "Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память".

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"Напоминаем обществу и самим себе, кто виноват в этих смертях, ведь большое количество и взрослых, и младенцев во времена Голодомора погибли очень жестокой смертью. Россия убивала украинцев тогда и продолжает делать это сейчас только другим способом", - говорится в анонсе мероприятия на сайте общественной организации Объединение добровольцев .

Сегодня в Украине проходит День памяти жертв Голодомора : по всей стране зажигают свечи.

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Фото: radiosvoboda.org, hromadske.ua