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"Москва навсегда потеряла Украину". Обращение Кулебы в годовщину нападения России – видео видео

20.02.2021, 09:44
Дмитрий Кулеба (скриншот видео МИД)
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Россия навсегда потеряла Украину из сферы своего влияния, напав на нее семь лет назад. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в обращении по случаю годовщины агрессии Кремля.

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Кулеба начал видео, назвав имена украинцев, которых убили или незаконно удерживают российские боевики. По его словам, каждую из таких историй нельзя забыть и простить - "это ярость, которая не дает опустить руки".

"Семь лет назад Россия вероломно напала на Украину. Когда Путин дал приказ "зеленым человечкам" захватить Крым, он не учел самого главного. Он бросил вызов не только украинскому государству, которое было в тяжелом состоянии. Он бросил вызов непокоренному украинскому народу", – сказал Кулеба.

По словам Кулебы, Москва не достигла своей агрессией стратегической цели.

"Москва не удержала Украины в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидтелеьствую санкции против России и ряд резолюций международных организаций. Украина запускает в этом году Крымскую платформу и борется за мир на Донбассе, добавил Кулеба.

"Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым. Слава Украине", – завершил обращение дипломат.  

Новость дополняется...

Марк Сировой
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Россия МИД Крым нападение агрессия дмитрий кулеба
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