"Это будут не просто санкции". У Байдена хотят наказать Россию за кибератаки

В ближайшие недели США подготовит ответ России на кибератаки через программное обеспечение SolarWinds. Это будут не просто санкции, заверил CBS News советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Он отметил, что американское руководство поручило разведсообществу дополнительно поработать над этим вопросом, чтобы более четко установить виновных, уточнить, как атака произошла, каким был ее масштаб и какой ущерб она нанесла.

"Подготовка ответа потребует недель, а не месяцев. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов", – сказал Салливан.

Он заверил, что Белый дом позаботится о том, чтобы Россия понимала, где США проводят красную линию в вопросе кибератак.

13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.

По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Однако 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что все под контролем, и это мог быть Китай, а не Россия.

5 января 2021-го в рабочей группе разведорганов США заявили о возможной причастности к атакам России.

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Марк Сировой

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