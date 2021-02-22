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"Это будут не просто санкции". У Байдена хотят наказать Россию за кибератаки

22.02.2021, 07:28
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

В ближайшие недели США подготовит ответ России на кибератаки через программное обеспечение SolarWinds. Это будут не просто санкции, заверил CBS News советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Он отметил, что американское руководство поручило разведсообществу дополнительно поработать над этим вопросом, чтобы более четко установить виновных, уточнить, как атака произошла, каким был ее масштаб и какой ущерб она нанесла.

"Подготовка ответа потребует недель, а не месяцев. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов", – сказал Салливан.

Он заверил, что Белый дом позаботится о том, чтобы Россия понимала, где США проводят красную линию в вопросе кибератак.

Читайте также: "Это выглядит намного хуже, чем мы опасались". В США недооценили хакерские атаки из РФ

Марк Сировой
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Россия США санкции кибератака джо байден Джейк Салливан solarwinds
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