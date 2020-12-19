Трамп о кибератаках на органы США: Все под контролем. И это могла быть не Россия, а Китай
Кибератаки на американские структуры могли быть делом рук не России, а Китая, заявил в Twitter действующий президент США Дональд Трамп, отметив, что сам он был в курсе всего происходящего.
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"Кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем в реальности. Я был полностью информирован, все под контролем", – подчеркнул Трамп.
Он отметил, что Россию всегда упоминают самой первой, когда что-то случается. "По финансовым причинам низкокачественные СМИ боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а такое возможно!)", – написал действующий глава США.
В дополнение он отметил, что во время выборов машины для голосования тоже могли подвергнуться атаке, поэтому очевидно, что он "крупно выиграл на выборах".
- 19 октября 2020 года США предъявили обвинения шести сотрудникам ГРУ РФ за хакерские атаки, включая NotPetya.
- 13 декабря Минфин США заявило о шпионаже, позже появилась информация, что за этой кибератакой стоят хакеры российского правительства - она продолжалась пять дней.
- 18 декабря стало известно, что в результате российской кибератаки взломали агентство по ядерному орудию США, правительства трех штатов, а также Microsoft.
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