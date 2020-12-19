Трамп о кибератаках на органы США: Все под контролем. И это могла быть не Россия, а Китай

Кибератаки на американские структуры могли быть делом рук не России, а Китая, заявил в Twitter действующий президент США Дональд Трамп, отметив, что сам он был в курсе всего происходящего.

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"Кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем в реальности. Я был полностью информирован, все под контролем", – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Россию всегда упоминают самой первой, когда что-то случается. "По финансовым причинам низкокачественные СМИ боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а такое возможно!)", – написал действующий глава США.

В дополнение он отметил, что во время выборов машины для голосования тоже могли подвергнуться атаке, поэтому очевидно, что он "крупно выиграл на выборах".

19 октября 2020 года США предъявили обвинения шести сотрудникам ГРУ РФ за хакерские атаки, включая NotPetya.

13 декабря Минфин США заявило о шпионаже, позже появилась информация, что за этой кибератакой стоят хакеры российского правительства - она продолжалась пять дней.

18 декабря стало известно, что в результате российской кибератаки взломали агентство по ядерному орудию США, правительства трех штатов, а также Microsoft.

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Дарья Мостовая

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