США предъявили обвинения шести сотрудникам ГРУ РФ за хакерские атаки, включая NotPetya

По словам американских властей, эта группа также взломала компьютеры Зимних Олимпийских игр 2018 года в Сеуле

США предъявили уголовные обвинения шести российским разведчикам в связи с некоторыми из самых разрушительных кибератак в мире, включая вмешательство в энергосистемы Украины и запуск вируса-вымогателя NotPetya, который заразил компьютеры во всем мире, нанеся ущерб на миллиарды долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Все предполагаемые хакеры – сотрудники ГРУ РФ. Это Юрий Андриенко, 32 года; Сергей Детистов, 35 лет; Павел Фролов, 28 лет; Анатолий Ковалев, 29 лет. Ковалеву в 2018 году также было предъявлено обвинение в участии во взломе американских избирательных систем во время президентских выборов 2016 года.

"Ни одна страна не использовала в качестве оружия свой киберпотенциал так злонамеренно и безответственно, как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный побочный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов злобы", – заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

По словам американских властей, эта группа также взломала компьютеры Зимних Олимпийских игр 2018 года в Сеуле; взломала электронные ящики лиц, участвовавших в кампании кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в 2017 году; а также атаковала международные и британские организации, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

27 июня 2017 года Украину поразила самая масштабная кибератака за всю историю страны. Вирус NotPetya распространялся через локальные сети украинских предприятий и учреждений, безвозвратно уничтожая данные на тысячах компьютеров. От него пострадали банки, логистические компании, торговые сети и государственные учреждения.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.