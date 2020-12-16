Из-за кибератаки. Советник Трампа срочно прервал поездку по Европе

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен срочно прервал поездку по Европе, чтобы разобраться с масштабной кибератакой в США, за которой, как предполагается, стоят связанные с Россией хакеры. Об этом сообщает Reuters.

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О’Брайен ближайшим вечером и утром проведет заседание Совета небезопасности, а на неделе созовет межведомственное совещание на высоком уровне, сказал представитель СНБ Джон Уллит.

В агентстве пишут, что О’Брайен успел посетить Израиль и Францию, но отменил визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию. Источник, знакомый с планами советника, сказал, что О'Брайен уже встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам источника, О’Брайен рассчитывает вернуться в Европу в субботу.

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Отмечается, что группа сенаторов из двух партий уже обратилась в ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры с просьбой сообщить о масштабах кибератак.

13 декабря Reuters сообщал, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства.

14 декабря The Washington Post написал, что за атакой стоит группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная со спецслужбами РФ.

WP отмечал, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.

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Марк Сировой

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