Из-за кибератаки. Советник Трампа срочно прервал поездку по Европе
Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен срочно прервал поездку по Европе, чтобы разобраться с масштабной кибератакой в США, за которой, как предполагается, стоят связанные с Россией хакеры. Об этом сообщает Reuters.
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О’Брайен ближайшим вечером и утром проведет заседание Совета небезопасности, а на неделе созовет межведомственное совещание на высоком уровне, сказал представитель СНБ Джон Уллит.
В агентстве пишут, что О’Брайен успел посетить Израиль и Францию, но отменил визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию. Источник, знакомый с планами советника, сказал, что О'Брайен уже встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам источника, О’Брайен рассчитывает вернуться в Европу в субботу.
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Отмечается, что группа сенаторов из двух партий уже обратилась в ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры с просьбой сообщить о масштабах кибератак.
- 13 декабря Reuters сообщал, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства.
- 14 декабря The Washington Post написал, что за атакой стоит группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная со спецслужбами РФ.
- WP отмечал, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.
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