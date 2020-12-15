Российские хакеры получили доступ к внутренним коммуникациям Мин – Reuters

Подозреваемые в кибератаках на Минфин и другие правительственные учреждения США хакеры смогли получить доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Сообщается, что взлом стал частью масштабных кибератак на американские госорганы со стороны хакеров, которые, как предполагается работали на правительство России.

Министерство внутренней безопасности США ответственно за безопасность границ страны, кибербезопасность и, в последнее время, за безопасное распространение вакцины COVID-19.

Станислав Стороженко

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