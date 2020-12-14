Атака хакеров России в США. В Украине сейчас высокий уровень киберугрозы – СНБО

В Украине сейчас высокий риск киберугрозы из-за масштабной кибератаки в США, с которой связывают российских хакеров. Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО.

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В СНБО пишут, что взлом происходит через обновления к продуктам SolarWinds Orion Platform, а с атакой связывают хакерскую группу APT29 (известна также как Cozy Bear), которую обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

По данным СНБО, нынешняя атака похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которая была в Украине в 2017 году. Однако сейчас риски поражения государственных украинских систем не являются критическими, так как продукцию SolarWinds госорганы широко используют.

При этом высокая активность связанных с Россией хакеров угрожает субъектам, которые пользуются продуктами SolarWinds. В СНБО рекомендуют таким субъектам проверить свои сети на наличие показателей компрометации.

Вчера сообщалось, что хакеры шпионили за Минфином США, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства.

По данным The Washington Post, за атакой стоят хакеры APT29 или Cozy Bear. Источники WP говорят, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds используют более 300 000 организаций по всему миру

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Марк Сировой

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