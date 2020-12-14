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"Глобальный шпионаж". За атакой на органы США стоят хакеры правительства России – WP

14.12.2020, 12:44
Хакер (фото - depositphotos.com)

За шпионской кибератакой на Минфин и другие правительственные учреждения США стоят хакеры правительства России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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В издании отмечают, что это была глобальная шпионская кампания, которая длилась несколько месяцев, возможно, с весны. По данным WP, в ней участвовала российская хакерская группировка APT29 (также известна как Cozy Bear). Она в частности взламывала почтовые системы.

Cozy Bear является частью Службы внешней разведки РФ и уже взламывала почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома при администрации Барака Обамы, отмечают в WP.

В киберкомпании FireEye, которая также подверглась атаке, сообщили, что взломы происходили через сервер обновлений системы управления сетью от фирмы SolarWinds. В SolarWinds вчера заявили, что их продукты для мониторинга, выпущенные в марте и июне этого года, могли быть тайно превращены в оружие для "очень изощренных целей – нападения национального государства".

Источники WP говорят, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds используют более 300 000 организаций по всему миру. В их число входят все пять подразделений вооруженных сил США, Пентагон, Госдепартамент, Минюст, NASA, Администрация президента и Агентство национальной безопасности.

По данным FireEye, среди жертв атаки были государственные учреждения, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

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Марк Сировой
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