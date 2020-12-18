Хакеры России атаковали ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft – Bloomberg

Агентство по ядерному оружию США и по меньшей мере правительства трех штатов были взломаны в рамках предполагаемой кибератаки связанных с Россией хакеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Об атаке на свои структуры заявили и в Microsoft.

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В издании отмечают, что речь идет о широкой киберкампании, которую совершили через вредоносный код в продуктах SolarWinds. В то же время, по словам источника Bloomberg, Минэнергетики США и его Национальное управление по ядерной безопасности, которое обслуживает ядерные запасы Америки, стали объектами более крупной атаки.

Пресс-секретарь Минэнергетики Шейлин Хайнс однако заверила, что по данным продолжающегося расследования, взлом не повлиял на "важные функции национальной безопасности".

В свою очередь представитель Microsoft Фрэнк Шоу заявил, что компания обнаружила вредоносный код "в своей среде, которую изолировали и удалили". По его словам, компания не нашла доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов, а также признаков того, что системы Microsoft использовались для нападения на других субъектов.

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Вдобавок источники, знакомые с более широким правительственным расследованием, сообщили Bloomnerg, что были взломаны правительства трех штатов. При этом они не смогли уточнить, какие именно штаты это были.

В агентстве по кибербезопасности США заявили, что атака была "изощренной" и представляет "серьезную опасность" для федерального правительства, правительств штатов, местного самоуправления, критической инфраструктуры и частного сектора.

Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что его администрация с первых дней правления сделает кибербезопасность главным приоритетом. Он пообещал понести значительные расходы, чтобы найти ответственных за атаки. Тем временем Россия пока отрицает свою причастность.

13 декабря Reuters сообщал, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства для иностранного правительства.

14 декабря The Washington Post написал, что за атакой стоит группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная со спецслужбами РФ.

WP отмечал, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.

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Марк Сировой

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