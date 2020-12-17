После атаки хакеров РФ. Сетевой шторм не затухает – ФБР

ФБР и профильные ведомства США выявили кибератаку, которая продолжается до сих пор. Об этом говорится в заявлении ФБР, которое появилось после сообщений об атаке российских хакеров на правительственные ведомства США.

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Бюро вместе с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управлением директора нацразведки (ODNI) создали группу для расследования атаки. В ФБР отмечают, что ситуация развивается, однако уже известно, что атаки затронули сети федерального правительства.

Сейчас ФБР расследует и собирает разведданные, чтобы выявить и преследовать ответственных за атаку. Бюро также взаимодействует с известными и предполагаемыми жертвами. ODNI же помогает ФБР мобилизовать все разведресурсы и обеспечить обмен информацией с правительством.

Также отмечается, что CISA указала федеральным агентствам немедленно отключить от сетей продукты SolarWinds Orion, через которые была совершена атака.

13 декабря Reuters сообщал, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства.

14 декабря The Washington Post написал, что за атакой стоит группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная со спецслужбами РФ.

WP отмечал, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.

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Марк Сировой

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