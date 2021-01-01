Хакеры РФ, которых подозревают в атаках на сайты властей США, взломали данные Microsoft
01.01.2021, 13:42
Microsoft (Фото: depositphotos.com)
Хакеры, которые могут работать на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем. Об этом заявили представители компании, передает RL.
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Сообщается, что хакеры получили доступ к ряду внутренних учетных записей, однако не имели разрешения на изменение какого-либо кода или инженерных систем.
В компании утверждают, что кибератака не поставила под угрозу безопасность услуг Microsoft или каких-либо данных клиентов.
- 13 декабря Reuters сообщал, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства для иностранного правительства.
- 14 декабря The Washington Post написал, что за атакой стоит группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная со спецслужбами РФ.
- WP отмечал, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.
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