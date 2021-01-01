Хакеры РФ, которых подозревают в атаках на сайты властей США, взломали данные Microsoft

Хакеры, которые могут работать на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем. Об этом заявили представители компании, передает RL.

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Сообщается, что хакеры получили доступ к ряду внутренних учетных записей, однако не имели разрешения на изменение какого-либо кода или инженерных систем.

В компании утверждают, что кибератака не поставила под угрозу безопасность услуг Microsoft или каких-либо данных клиентов.

13 декабря Reuters сообщал, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства для иностранного правительства.

14 декабря The Washington Post написал, что за атакой стоит группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная со спецслужбами РФ.

WP отмечал, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.

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Станислав Стороженко

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