"Это выглядит намного хуже, чем мы опасались". В США недооценили хакерские атаки из РФ

Масштабная атака на госорганы Соединенных Штатов могла быть в пять раз опаснее, чем предполагалось вначале. По словам американских чиновников, ответственных за кибербезопасность в США, кибератака хакеров из РФ затронула более 250 федеральных компаний, пишет The New York Times.

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В национальном управлении кибербезопасности отметили, что атака на избирательные ресурсы могла служить лишь прикрытием, в то время как основной целью могли быть крупные американские корпорации и само правительство США.

Также до сих пор неизвестно, были ли атаки российских хакеров обычной шпионской операцией, или же они позволили получить доступ к правительственным учреждениям и крупным корпорациям, в том числе к лабораториям, в которых разрабатывается ядерное оружие, заявили в управлении.

Специалисты по кибербезопасности подчеркнули, во все системы были вмонтированы датчики "раннего предупреждения о возможных атаках", но они почему-то не сработали.

"Это выглядит намного, намного хуже, чем мы опасались. И размер нанесенного вреда продолжает увеличиваться. Уже ясно, что правительство США упустило это", – отметил один из членов Конгресса, демократ Марк Уорнер.

А экс-замминистра внутренней безопасности США Сюзанна Сполдинг заявила, что они до сих пор не знают стратегических целей России. "Но мы обеспокоены тем, что это может выйти за рамки разведки и целью может быть получение рычагов влияния на новую администрацию, чтобы удержать нас от действий против Владимира Путина", – подчеркнула она.

13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства.

По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Источники WP говорят, что масштаб российской шпионской операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds используют более 300 000 организаций по всему миру.

18 декабря хакеры РФ атаковали ядерное агентство Соединенных Штатов, властей трех штатов и Microsoft.

1 января 2021 года российские хакеры взломали данные Microsoft.

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Дарья Мостовая

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