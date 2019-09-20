Рада приняла закон о Плане обороны Украины

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства.

"За" проголосовали 286 депутатов, "против" - один, воздержались шестеро, не голосовали 83.

Принятый закон, поданный в парламент президентом Владимиром Зеленским, закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом "Плана обороны Украины". План должен скоординировать деятельность сил обороны и дать возможность государственным органам, органам местного самоуправления, системе гражданской обороны и национальной экономике подготовиться к переходу с мирного на военное положение и дать отпор вооруженной агрессии.

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о военной службе

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