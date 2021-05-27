Начались огневые испытания украинской САУ "Богдана" в калибре НАТО – Defense Express

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области проходят предварительные испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства в калибре НАТО – 155 мм. Об этом пишет сайт военных новостей Defense Express.

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"Из нее уже осуществлено более 50 выстрелов", – уточняет источник.

По данным журналистов, применяются как снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и снаряды от чешской компании Excalibur Army (включая дальнобойные осколочно-фугасные с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР).

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Нынешние стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.

"Среди прочего, речь идет о 1400 выстрелах на максимальном заряде", – подчеркнули авторы.

Подробности испытаний пока засекречены – до их завершения. По результатам будут приняты решения о доработках: "Большая вероятность и по замене шасси КрАЗ-63221 на другое", добавили эксперты.

До этих тестов на Ширлане САУ "Богдана" сделала лишь семь выстрелов, включая гидро- и холостые выстрелы.

САУ 2С22 для дальнобойности до 40 км обычным снарядом и до 60 км – активно-реактивным, разрабатывается по гособоронзаказу более пяти лет, хотя предполагалось, что процесс будет завершен в 2020 году. 24 августа 2018-го "Богдану" показали на военном параде в Киеве.

Темп разработки был замедлен "из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий", в том числе судов между Краматорским заводом тяжелого станкостроения и Минобороны.

Ранее в командовании ВСУ рассказали, чем хотят вооружить морскую пехоту до 2025 года.

Начштаба ВВС США считает, что F-22 в будущем флоте не место: останется 4 типа истребителей.

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Евгений Пилипенко

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