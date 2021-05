Военно-воздушные силы США планируют сократить парк истребителей до четырех типов – F-35, F-16, F-15EX и NGAD (Next Generation Air Dominance). При этом многоцелевому истребителю пятого поколения F-22 Raptor среди них места не найдется. Такое мнение выразил на конференции McAleese and Associates начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, пишет Defence One.

По его словам, сейчас на вооружении США семь истребительных авиационных флотилий, и он намерен сократить это число до четырех.

Браун уточнил, что "на самом деле это будет 4+1, потому что у нас будет (штурмовик) А-10 Warthog, который мы модернизируем для продления срок службы до 2030-х".

Генерал пояснил, что на смену F-22 придет NGAD.

СПРАВКА. Созданный для доминирования над советскими самолетами в воздушных боях, F-22 так никогда и не сбил вражеский самолет в схватке. Он дебютировал в боевых условиях над Сирией в 2014 году. 10 лет назад ВВС США планировали создать флот из 750 "рапторов", но в итоге ограничились всего 186 самолетами, последний из которых был поставлен в 2012 году. Lockheed Martin предложили строить новые F-22 с новейшей электроникой "под F-35", но в итоге ВВС США решили закупить у Boeing обновленные F-15. F-22 запрещен к экспорту.

Сейчас в ВВС США имеется 186 "рапторов" средним возрастом ~12 лет, то есть это одни из самых "молодых" машин в US Air Force.

Однако, пишет издание, F-22 "столкнулся с низкими показателями возможностей выполнения миссий, отчасти из-за структурных модернизаций, которые часто выводят из строя несколько самолетов".

Руководство ВВС США намекнуло в 2020 году, что может закупить F-15EX для замены не только устаревающих F-15C, но и 218 единиц куда более новых F-15E Strike Eagle.

Евгений Пилипенко

