Военно-воздушные силы США планируют сократить парк истребителей до четырех типов – F-35, F-16, F-15EX и NGAD (Next Generation Air Dominance). При этом многоцелевому истребителю пятого поколения F-22 Raptor среди них места не найдется. Такое мнение выразил на конференции McAleese and Associates начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, пишет Defence One.
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По его словам, сейчас на вооружении США семь истребительных авиационных флотилий, и он намерен сократить это число до четырех.
Браун уточнил, что "на самом деле это будет 4+1, потому что у нас будет (штурмовик) А-10 Warthog, который мы модернизируем для продления срок службы до 2030-х".
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Генерал пояснил, что на смену F-22 придет NGAD.
Сейчас в ВВС США имеется 186 "рапторов" средним возрастом ~12 лет, то есть это одни из самых "молодых" машин в US Air Force.
Однако, пишет издание, F-22 "столкнулся с низкими показателями возможностей выполнения миссий, отчасти из-за структурных модернизаций, которые часто выводят из строя несколько самолетов".
Руководство ВВС США намекнуло в 2020 году, что может закупить F-15EX для замены не только устаревающих F-15C, но и 218 единиц куда более новых F-15E Strike Eagle.
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