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Внезапно. США планируют избавиться от F-22 Raptor, оставив только четыре типа истребителей видео

13.05.2021, 11:41
F-22 Raptor, вид сзади (фото — Kayla Newman, USAF)
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Военно-воздушные силы США планируют сократить парк истребителей до четырех типов – F-35, F-16, F-15EX и NGAD (Next Generation Air Dominance). При этом многоцелевому истребителю пятого поколения F-22 Raptor среди них места не найдется. Такое мнение выразил на конференции McAleese and Associates начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, пишет Defence One.

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По его словам, сейчас на вооружении США семь истребительных авиационных флотилий, и он намерен сократить это число до четырех.

Браун уточнил, что "на самом деле это будет 4+1, потому что у нас будет (штурмовик) А-10 Warthog, который мы модернизируем для продления срок службы до 2030-х".

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Генерал пояснил, что на смену F-22 придет NGAD.

СПРАВКА. Созданный для доминирования над советскими самолетами в воздушных боях, F-22 так никогда и не сбил вражеский самолет в схватке. Он дебютировал в боевых условиях над Сирией в 2014 году. 10 лет назад ВВС США планировали создать флот из 750 "рапторов", но в итоге ограничились всего 186 самолетами, последний из которых был поставлен в 2012 году. Lockheed Martin предложили строить новые F-22 с новейшей электроникой "под F-35", но в итоге ВВС США решили закупить у Boeing обновленные F-15. F-22 запрещен к экспорту.

Сейчас в ВВС США имеется 186 "рапторов" средним возрастом ~12 лет, то есть это одни из самых "молодых" машин в US Air Force.

Однако, пишет издание, F-22 "столкнулся с низкими показателями возможностей выполнения миссий, отчасти из-за структурных модернизаций, которые часто выводят из строя несколько самолетов".

Руководство ВВС США намекнуло в 2020 году, что может закупить F-15EX для замены не только устаревающих F-15C, но и 218 единиц куда более новых F-15E Strike Eagle.

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Видео: F-22 Demo Team/Joint Base Langley-Eustis

Евгений Пилипенко
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ВВС США армия США стратегия ОПК впк истребитель авиация F-22
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