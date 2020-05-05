Австралия показала новейший дрон-компаньон боевых самолетов – видео и фото

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Loyal Wingman – первый за более чем 50 лет летательный аппарат, который был спроектирован и изготовлен в Австралии

Сегодня, 5 мая, впервые выкатили летный прототип беспилотника Loyal Wingman, который конструируют в Boeing по заказу Минобороны Австралии. Этот аппарат будет сопровождающим/ведомым в спарке с пилотируемыми боевыми самолетами.

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В рамках партнерства между Королевскими ВВС Австралии и Boeing Australia собирают три прототипа Loyal Wingman. Дрон может нести вооружение или разведсистемы в носовом отсеке, который можно оперативно менять по модульному принципу.

Стоимость беспилотника не раскрывают. Но в Boeing намерены сделать его конкурентоспособным по стоимости с основным конкурентом – Kratos XQ-58 Valkyrie.

Аппарат – 11 м в длину, размах крыла – 11,7 м, дальность полета – до 3700 км.

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Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что власти "инвестируют в повышение гибкости и возможностей австралийских сил обороны".

"Программа Loyal Wingman помогла поддержать около 100 высокотехнологичных рабочих мест в Австралии. Такие проекты будут иметь решающее значение для поддержки роста и поддержки рабочих мест, поскольку экономика восстанавливается после пандемии COVID-19", - подчеркнул он.

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В ближайшее время на полигоне "Вумера" на юге Австралии начнутся наземные испытания. Первый полет - в конце года.

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Теги: технологии, дрон, ОПК, Австралия, впк, Loyal Wingman
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