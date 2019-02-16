Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

​В учебном центре Сухопутных войск ВСУ Десна провели испытание нового украинского радиокомплекса по борьбе с вражескими беспилотниками, как военного, так и гражданского назначения. Об этом говорится в Facebook центра.

"Блокирует все типы дронов на дистанциях до 1200 метров включительно. Перекрываются каналы телеметрии, GPS-навигации и управления", - сообщили разработчики.

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Комплекс борьбы с БПЛА выполнен в двух вариантах - мобильный и стационарный. Первый выполнен в форме стрелкового ружья. Для его применения не нужно "снайперской точности", достаточно нацелиться в направлении беспилотника.

Попадая в поле действия радиокомплекса, беспилотники теряют связь с пультом управления и могут быть принудительно посажены - выполнять команды со стороны противника они больше не могут.

Стационарный вариант устройства, у которого как минимум четыре антенны, способен покрывать площадь от 1 до 6 км.

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