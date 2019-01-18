В Донбассе испытали огромные САУ со снарядами за 100 кг — видео

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45-тонная САУ предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине почти до 50 км

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В районе отвода сил артиллерии, которые находятся около переднего края фронта в Донбассе, провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион". Сюжет об этом выложили в Facebook штаба операции объединенных сил.

"Пион - это не только имя хрупкого цветка. "Пионом" называется мощная пушка, проверенная временем и боями. Она и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов", - говорится в сюжете.

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Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км.

САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом.

Для развертывания батареи в боевой порядок достаточно не более 10 минут, на выстрел уходит 1,5 минуты.

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Теги: оос, война в донбассе, учения, видео, артиллерия, пион
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