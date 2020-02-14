Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео

Военно-новостной ресурс Defence Express показал, как выглядит и работает украинский беспилотный разведкомплекс Фурия, разработанный для Вооруженных Сил Украины компанией НПП "Атлон Авиа".

Это один из самых массовых беспилотных комплексов (по два-три дрона и станция управления в каждом) в армии: с 2014-го в силовые подразделения поставлено более 100 единиц.

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В армию сейчас идет модернизированный комплекс А1-СМ Фурия, который способен проводить разведку и определять точные координаты цели днем и ночью, а также находиться в воздухе более трех часов.

Дрон развивает скорость до 130 км/ч, крейсерская - 65 км/ч. Оперативный радиус - 50 км, дальность полета - до 200 км, потолок - 2500 м. Материалы дрона с электродвигателем, аккумулятором 42 А/ч, и весом 5,5 кг - стеклоткань, карбон, кевлар и металлические детали.

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