Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео

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Основные операторы "летающего крыла" - артиллерийские и ракетные части ВСУ

Военно-новостной ресурс Defence Express показал, как выглядит и работает украинский беспилотный разведкомплекс Фурия, разработанный для Вооруженных Сил Украины компанией НПП "Атлон Авиа".

Это один из самых массовых беспилотных комплексов (по два-три дрона и станция управления в каждом) в армии: с 2014-го в силовые подразделения поставлено более 100 единиц.

Смотрите видео: Турецко-украинский беспилотник Akinci впервые полетел

В армию сейчас идет модернизированный комплекс А1-СМ Фурия, который способен проводить разведку и определять точные координаты цели днем и ночью, а также находиться в воздухе более трех часов.

Дрон развивает скорость до 130 км/ч, крейсерская - 65 км/ч. Оперативный радиус - 50 км, дальность полета - до 200 км, потолок - 2500 м. Материалы дрона с электродвигателем, аккумулятором 42 А/ч, и весом 5,5 кг - стеклоткань, карбон, кевлар и металлические детали.

  • Год назад ​ВСУ провели испытание украинского радиокомплекса по борьбе с вражескими беспилотниками: видео.
  • Смотрите видео, как военные ООС повредили российский РЛК Зоопарк-1: с его помощью РФ ведет разведку огневых средств ООС и корректирует огонь артиллерии.

Смотрите также: Военные изрешетили командный пункт оккупантов: видео "Расплаты"

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Теги: ВСУ, дрон, разведка, ОПК, беспилотник, Defence Express, Фурия
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