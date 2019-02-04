Военные изрешетили командный пункт оккупантов: видео "Расплаты"

После того как 25 января в районе поселка Золотое Луганской области российские оккупанты из ПТУР подорвали грузовик одного из батальонов 54-й бригады - погиб военный и четверо были ранены, ВСУ спланировали операцию "Вiдплата". Соответствующую запись ее результатов выложил в YouТube волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, на завершающий этап операции ушло 10-12 минут. Работа военных проходила незаметно: противник чувствовал себя "очень спокойно и вольготно, автомобили к КП приезжали и уезжали; стояли не маскируясь под открытым небом".

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"Маскировочные сети отсутствуют напрочь, а сам командный пункт - это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Командный пункт был изучен вдоль и поперек. На КП в момент проведения операции находилось 12-14 человек", - пояснил он.

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Волонтер рассказал, что прямым попаданием была уничтожена "зенитка" и выведен из строя КамАЗ. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей террористов "МГБ ДНР". Командный пункт выведен из строя, частично с личным составом: в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек.

"Остальные оставались внутри. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" (одна во двор, другая - под заднюю станку) командный пункт прошит полностью. Не мы ведь начинали", - резюмировал Мысягин.

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