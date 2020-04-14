Украинский ударный дрон-камикадзе "Гром" в барражирующем полете – видео

В Украине прошли испытательные полеты нового барражирующего боеприпаса "Гром" – так называемого дрона-камикадзе разработки НПП "Атлон Авиа". Видео полета показал ресурс новостей оборонно-промышленного комплекса Defense Express.
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Во время тестов в различных режимах были испытаны системы управления беспилотником и алгоритмы обнаружения целей.
Чтобы не разбивать прототип, вместо боевой части на БПЛА установили парашют.
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Более ранее видео "Грома":
"Атлон Авиа" также серийно поставляет в ВСУ беспилотники "Фурия".
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