Украинский ударный дрон-камикадзе "Гром" в барражирующем полете – видео

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Барражирующие БПЛА могут определенное время быть в воздухе, искать цель и самостоятельно ее уничтожать; все это значительно дешевле высокоточных ракет

В Украине прошли испытательные полеты нового барражирующего боеприпаса "Гром" – так называемого дрона-камикадзе разработки НПП "Атлон Авиа". Видео полета показал ресурс новостей оборонно-промышленного комплекса Defense Express.

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Во время тестов в различных режимах были испытаны системы управления беспилотником и алгоритмы обнаружения целей.

СПРАВКА. "Гром" несет 3,5 кг боеприпаса, общая взлетная масса дрона - 10 кг. Максимальная скорость - 120 км/ч, длительность полета - 60 минут. Цели обнаруживает оптическая станция с камерой, позволяющая находить даже малоразмерные мишени с высоты более 1,2 км. Может оснащаться различными видами боевых частей: осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической.

Мультикоптер поднимает "Гром" на рабочую высоту барражирования (режим наибольшей продолжительности полета для оперативного реагирования на угрозу) и затем ретранслирует сигнал управления и телеметрии.

Чтобы не разбивать прототип, вместо боевой части на БПЛА установили парашют.

Смотрите видео: Дроны Bayraktar TB2 заступили на службу в ВСУ

Более ранее видео "Грома":

"Атлон Авиа" также серийно поставляет в ВСУ беспилотники "Фурия".

Смотрите видео: Украинская ракета Нептун пролетела 100 км и поразила цель на море

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Теги: ВСУ, дрон, БПЛА, ОПК, беспилотник, впк, камикадзе, Defence Express, Гром
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