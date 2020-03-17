Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 заступили на службу в ВСУ – видео

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Началу полетов Bayraktar TB2 в ВСУ предшествовала длительная тренажерная подготовка: каждый пилот должен получить определенный налет на симуляторе

Украинские пилоты начали постоянные полеты на турецких беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2 в небе над Украиной. Об этом сообщило информагентство Минобороны Армія Inform.

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"Возможное применение ТВ2 в зоне проведения ООС не только существенно повысит осведомленность украинской армии о ситуации на линии разграничения, но и обеспечит своевременное нанесение точечных упреждающих ударов по важным объектам противника", - отметили в Минобороны, ссылаясь на турецкий опыт использования таких дронов в Сирии.

Технику ВСУ получили в конце 2019 года и уже приступили к регулярным полетам, рассказал полковник Сергей Голубцов.

"Понимая ситуацию в нашей стране, турецкая сторона пошла нам навстречу, ведь планировалось, что комплексы будут переданы ВСУ только в мае этого года. Поэтому мы даже опережаем условия, прописанные в контракте", - добавил он.

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА: длина - 6,5 м, размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км, практический потолок - 6750 м, крейсерская скорость - 130 км/ч, максимальная - 222 км/ч, максимальная взлетная масса - 560 кг, макс. вес полезной нагрузки - 50 кг. Беспилотник оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Видео: Defence Express

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Теги: Bayraktar, ВСУ, дрон, ударный дрон, беспилотник, воздушные силы
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