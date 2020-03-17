Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 заступили на службу в ВСУ – видео

Украинские пилоты начали постоянные полеты на турецких беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2 в небе над Украиной. Об этом сообщило информагентство Минобороны Армія Inform.
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"Возможное применение ТВ2 в зоне проведения ООС не только существенно повысит осведомленность украинской армии о ситуации на линии разграничения, но и обеспечит своевременное нанесение точечных упреждающих ударов по важным объектам противника", - отметили в Минобороны, ссылаясь на турецкий опыт использования таких дронов в Сирии.
Технику ВСУ получили в конце 2019 года и уже приступили к регулярным полетам, рассказал полковник Сергей Голубцов.
"Понимая ситуацию в нашей стране, турецкая сторона пошла нам навстречу, ведь планировалось, что комплексы будут переданы ВСУ только в мае этого года. Поэтому мы даже опережаем условия, прописанные в контракте", - добавил он.
Видео: Defence Express
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