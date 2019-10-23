Турция передала Украине ударные дроны с боеприпасами: фото

Дрон Bayraktar TB 2 (фото - АрмiяInform)

Турция завершила поставки ударных дронов Bayraktar TB 2 в Украину, и сейчас в Хмельницком продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания. Об этом со ссылкой на DefenceTurk пишет Український мілітарний портал.

Помимо дронов, в Украину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.

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В ноябре 2018 года после визита на то время президента Петра Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась.

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Фото: АрмiяInform

Справка. Технические характеристики БПЛА: длина - 6,5 м, размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км, практический потолок - 6750 м, крейсерская скорость - 130 км/ч, максимальная - 222 км/ч, максимальная взлетная масса - 560 кг, макс. вес полезной нагрузки - 50 кг. Беспилотник оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.