Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео

Сегодня, 21 января, Армия обороны Израиля нанесла удар радиоуправляемой ракетой по военному объекту на территории Сирии. В результате был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - соответствующее видео выложила в Тwitter пресс-служба Цахаля.
Как видно на кадрах, во время удара израильтян ЗПРК выпустил пару противоракет, которые, однако, не поразили цель.
"Во время нашего удара были выпущены десятки сирийских ракет класса "земля-воздух" (по самолетам ВВС Израиля, - ред.), несмотря на четкие предупреждения о том, что следует избегать такого огня. В ответ мы также атаковали несколько батарей ПВО сирийских вооруженных сил", - пишут военные Израиля.
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Сирийские и российские СМИ сообщили, что в результате атаки ВВС Израиля погибли "четверо сирийских солдат, шестеро ранены".
10 мая 2018 года израильская ракета Spike NLOS уничтожила комплекс Панцирь-С1.