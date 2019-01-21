Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео

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Установка ПВО российского производства оказалась бессильной против израильского высокоточного оружия

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Сегодня, 21 января, Армия обороны Израиля нанесла удар радиоуправляемой ракетой по военному объекту на территории Сирии. В результате был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - соответствующее видео выложила в Тwitter пресс-служба Цахаля.

Как видно на кадрах, во время удара израильтян ЗПРК выпустил пару противоракет, которые, однако, не поразили цель.

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"Во время нашего удара были выпущены десятки сирийских ракет класса "земля-воздух" (по самолетам ВВС Израиля, - ред.), несмотря на четкие предупреждения о том, что следует избегать такого огня. В ответ мы также атаковали несколько батарей ПВО сирийских вооруженных сил", - пишут военные Израиля.

Смотрите также: Израиль показал уничтожение дрона и авиаудары по Сирии: видео

Сирийские и российские СМИ сообщили, что в результате атаки ВВС Израиля погибли "четверо сирийских солдат, шестеро ранены". 

10 мая 2018 года израильская ракета Spike NLOS уничтожила комплекс Панцирь-С1.

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Теги: война в Сирии, пво, видео, бомбардировка, дамаск, ввс израиля, уничтожение, про, камикадзе, панцирь
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