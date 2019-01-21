Израиль заявил о нанесении новых ударов по иранским целям в Сирии

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Представители армии Израиля в понедельник, 21 января, сообщили, что нанесли удары по иранским целям в Сирии, буквально через несколько часов после авиаударов близ аэропорта Дювали на юго-востоке Дамаска днем 20 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В заявлении говорится, что удары были нанесены по позициям иранского спецназа Кудс в Сирии, ответственного за зарубежные операции. Израильские военные предостерегли сирийские вооруженные силы от "попыток нанести ущерб израильским войскам или территории". Другие подробности не сообщаются.

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Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную на севере Голанских высот после авианалета на аэропорт.

Агентство AFP приводит заявление неназванных российских военных, которые утверждают, что противовоздушная оборона Сирии уничтожила семь израильских снарядов после того, как четыре военных самолета F-16 Израиля выпустили ракеты по территории Сирии.

13 января 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана. По его словам, что таким образом Израиль противодействует закреплению Тегерана на территории Сирии.