Нетаньяху подтвердил атаку Израиля военных объектов Ирана в Сирии

Биньямин Нетаньяху (фото - flickr.com/photos/israelipm)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил на заседании кабинета министров в воскресенье, 13 января, что ракеты Израиля нанесли удар по военным объектам Ирана в Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"За последние 36 часов наши ВВС нанесли удар по иранским складам с оружием в аэропорту Дамаска", - отметил Нетаньяху.

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По его словам, эта операция доказывает, что Израиль "как никогда полон решимости противостоять Ирану в Сирии", а израильские ВВС уже "сотни раз атаковали объекты Ирана и движения Хезболлах".

В пятницу, 11 января, сирийское государственное информагентство Sana сообщало об авиаударах Израиля, подчеркивая при этом, что сирийским ПВО удалось перехватить большинство ракет, а одно из попаданий пришлось на склад министерства транспорта в аэропорту Дамаска.

18 ноября 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.