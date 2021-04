Корпорация Boeing сняла ролик о команде, которая разрабатывала и создавала новейший тяжеловооруженный американский истребитель F-15EX, показав фрагменты процесса сборки и тестов.

Самолет оснащен самым мощным в мире бортовым компьютером, максимально "дальнобойным" радаром, качественно новой системой управления полетом и передовыми системами радиоэлектронной борьбы.

За основу F-15EX инженеры взяли каркас вовсе не передового, зато удобного для модернизации McDonnell Douglas F-15 Eagle. Фактически, это продолжение "эволюции" F-15QA, который поставляется Катару. Первенец Boeing принят на службу в ВВС США на авиабазе "Эглин", второй продолжает проходить испытания.

У новой боевой машины 12 точек крепления ракет класса "воздух-воздух" и 15 – для боеприпасов "воздух-земля".

The newest aircraft in the #AirForce fleet has been christened the F-15EX Eagle II. The Eagle II includes the latest mission and software capabilities, such as an advanced electronic warfare upgrade also fielded on F-15E models. #AirPower #Aircraft #Innovation pic.twitter.com/oaJoPihJA1