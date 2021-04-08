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США показали, кто создал новейший тяжеловооруженный истребитель F-15EX – видео видео

08.04.2021, 09:47
Иллюстрация: пресс-служба Boeing
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Корпорация Boeing сняла ролик о команде, которая разрабатывала и создавала новейший тяжеловооруженный американский истребитель F-15EX, показав фрагменты процесса сборки и тестов.

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Самолет оснащен самым мощным в мире бортовым компьютером, максимально "дальнобойным" радаром, качественно новой системой управления полетом и передовыми системами радиоэлектронной борьбы.

За основу F-15EX инженеры взяли каркас вовсе не передового, зато удобного для модернизации McDonnell Douglas F-15 Eagle. Фактически, это продолжение "эволюции" F-15QA, который поставляется Катару. Первенец Boeing принят на службу в ВВС США на авиабазе "Эглин", второй продолжает проходить испытания.

Смотрите видео: В Украину впервые прилетели B-52. С ними летели истребители ВСУ

У новой боевой машины 12 точек крепления ракет класса "воздух-воздух" и 15 – для боеприпасов "воздух-земля".

В оборонном бюджете страны выделено около $1 млрд на восемь истребителей F-15EX. В течение следующих 9–10 лет Пентагон собирается поставить на крыло 200 машин.

Смотрите видео: Австралия показала новейший дрон-компаньон боевых самолетов

Евгений Пилипенко
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ВВС США самолет технологии boeing истребитель авиация бомбардировщик f-15ex
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