ВВС США официально приняли поставку первого истребителя F-15EX – он уже направлен на базу ВВС Эглин во Флориде для начала испытаний. Об этом пишет The Drive.

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"Это важный момент для Военно-воздушных сил. Благодаря большому объему вооружения, цифровой магистрали и открытой архитектуре F-15EX станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы самолетов 5-го поколения", – заявил руководитель программы F-15EX в Центре управления ВВС полковник Син Дори.

В ВВС США также отметили, что эти самолеты будут переносить не только ракеты воздух-воздух – они могут использоваться в качестве стартовых платформ для гиперзвуковых ракет.

Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX — Boeing Defense (@BoeingDefense) March 11, 2021

Роль гиперзвуковой стартовой платформы только подчеркивает, что эти самолеты не просто заменят старые F-15, но также дадут подразделениям ВВС значительные новые возможности, пишет The Drive.

Дальность полета и полезная нагрузка F-15EX делают его одним из лучших вариантов тактического реактивного самолета для перевозки гиперзвуковых ракет.

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Станислав Стороженко

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