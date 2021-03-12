ВВС США официально приняли поставку первого истребителя F-15EX – он уже направлен на базу ВВС Эглин во Флориде для начала испытаний. Об этом пишет The Drive.
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"Это важный момент для Военно-воздушных сил. Благодаря большому объему вооружения, цифровой магистрали и открытой архитектуре F-15EX станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы самолетов 5-го поколения", – заявил руководитель программы F-15EX в Центре управления ВВС полковник Син Дори.
В ВВС США также отметили, что эти самолеты будут переносить не только ракеты воздух-воздух – они могут использоваться в качестве стартовых платформ для гиперзвуковых ракет.
Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX— Boeing Defense (@BoeingDefense) March 11, 2021
Роль гиперзвуковой стартовой платформы только подчеркивает, что эти самолеты не просто заменят старые F-15, но также дадут подразделениям ВВС значительные новые возможности, пишет The Drive.
Дальность полета и полезная нагрузка F-15EX делают его одним из лучших вариантов тактического реактивного самолета для перевозки гиперзвуковых ракет.
- 3 февраля новый американский тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15EX совершил свой первый полет.
- По словам главного летчика-испытателя компании Boeing Мэтта Гизе, новый истребитель-бомбардировщик является "самым смертоносным и живучим реактивным самолетом, которые есть на рынке сейчас".
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