2 февраля 2021 года новый американский тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15EX совершил свой первый полет. Об этом сообщает компания Boeing.

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Испытатели проверяли правильность конструкторских решений, работу бортовых систем, двигателей, управляемость, а также аэродинамические качества модернизированной модели самолета.

Ранее сообщалось, что F-15EX – это модернизированная версия самолета F-15E Strike Eagle. По информации The Drive, самолет, вероятно, станет самым вооруженным истребителем в мире — в одной из боевых конфигураций самолет сможет нести 22 ракеты класса "воздух-воздух" или восемь ракет класса "воздух-воздух", а также и 28 корректируемых авиационных бомб SDB.

В Boeing отмечают, что американские ВВС заключили с компанией контракт на постройку первой партии из восьми самолетов F-15EX. В планах – 144 самолета.

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Станислав Стороженко

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