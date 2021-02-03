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Новый истребитель-бомбардировщик F-15EX ВВС США совершил первый полет – видео видео

03.02.2021, 16:16
Первый полет F-15EX (Фото - Eric Shindelbower)
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2 февраля 2021 года новый американский тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15EX совершил свой первый полет. Об этом сообщает компания Boeing. 

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Испытатели проверяли правильность конструкторских решений, работу бортовых систем, двигателей, управляемость, а также аэродинамические качества модернизированной модели самолета. 

Ранее сообщалось, что F-15EX – это модернизированная версия самолета F-15E Strike Eagle. По информации The Drive, самолет, вероятно, станет самым вооруженным истребителем в мире — в одной из боевых конфигураций самолет сможет нести 22 ракеты класса "воздух-воздух" или восемь ракет класса "воздух-воздух", а также и 28 корректируемых авиационных бомб SDB.

В Boeing отмечают, что американские ВВС заключили с компанией контракт на постройку первой партии из восьми самолетов F-15EX. В планах – 144 самолета.

Смотрите также: Условия реального боя. F-15 ВВС США поражает цель с очень близкого расстояния – видео

Станислав Стороженко
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ВВС США самолет boeing f-15ex первый полет

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