Военно-воздушные силы США провели учения с истребителями F-15C Eagle, которые уничтожали буксируемые цели с очень близкого расстояния при помощи одной из своих ракет класса "воздух-воздух". Об этом пишет пресс-служба ВВС США в Европе и Африке.
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Шанс увидеть воздушное столкновение такого уровня с применением боевого оружия с близкого расстояния не велик.
На видео показано, как ракета Sidewinder пролетает мимо одного из подкрыльевых пилонов самолета, а затем врезается в цель, оставляя за собой искры и осколки. В момент попадания F-15 как раз проходит мимо нее.
В Министерстве обороны США отмечают, что эта тренировка позволила пилотам стать боеспособными в условиях войны. Эти типы учений с боевой стрельбой часто проводятся до того, как истребительная эскадрилья будет отправлена в театр боевых действий.
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