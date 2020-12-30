Военно-воздушные силы США провели учения с истребителями F-15C Eagle, которые уничтожали буксируемые цели с очень близкого расстояния при помощи одной из своих ракет класса "воздух-воздух". Об этом пишет пресс-служба ВВС США в Европе и Африке.

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Шанс увидеть воздушное столкновение такого уровня с применением боевого оружия с близкого расстояния не велик.

На видео показано, как ракета Sidewinder пролетает мимо одного из подкрыльевых пилонов самолета, а затем врезается в цель, оставляя за собой искры и осколки. В момент попадания F-15 как раз проходит мимо нее.

В Министерстве обороны США отмечают, что эта тренировка позволила пилотам стать боеспособными в условиях войны. Эти типы учений с боевой стрельбой часто проводятся до того, как истребительная эскадрилья будет отправлена ​​в театр боевых действий.

31 августа истребители ВВС США перехватили у берегов Аляски шесть российских самолетов.

5 сентября в воздушное пространство Украины впервые зашли стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52.

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Станислав Стороженко

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