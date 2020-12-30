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Условия реального боя. F-15 ВВС США поражает цель с очень близкого расстояния – видео видео

30.12.2020, 17:39
Скриншот из видео
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Военно-воздушные силы США провели учения с истребителями F-15C Eagle, которые уничтожали буксируемые цели с очень близкого расстояния при помощи одной из своих ракет класса "воздух-воздух". Об этом пишет пресс-служба ВВС США в Европе и Африке. 

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Шанс увидеть воздушное столкновение такого уровня с применением боевого оружия с близкого расстояния не велик. 

На видео показано, как ракета Sidewinder пролетает мимо одного из подкрыльевых пилонов самолета, а затем врезается в цель, оставляя за собой искры и осколки. В момент попадания F-15 как раз проходит мимо нее. 

В Министерстве обороны США отмечают, что эта тренировка позволила пилотам стать боеспособными в условиях войны. Эти типы учений с боевой стрельбой часто проводятся до того, как истребительная эскадрилья будет отправлена ​​в театр боевых действий.

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Станислав Стороженко
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ВВС США ракета F-15

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